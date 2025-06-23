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В Ставрополье заявили, что РФ выйдет на самообеспеченность фруктами через несколько лет

Губернатор Владимиров: Россия выйдет на самообеспеченность фруктами через семь лет
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Артур Лебедев/РИА Новости

Северо-Кавказский и Южный федеральные округа смогут полностью обеспечить Россию фруктами в течение семи-девяти лет. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

При этом, по его словам, покрыть потребности всей страны в яблоках усилиями одного региона не получится.

«‎На Северном Кавказе Ставропольский край, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — это 60% всего производства российского яблока. Северо-Кавказский федеральный округ вместе с Южным федеральным округом закроет проблему импорта не только яблок, но и фруктов в целом, я думаю, что в течение ближайших семи-девяти лет», — сказал Владимиров.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день в агропромышленности активно развивается ягодное направление. В России рынок ягод составляет 2 миллиарда долларов, из которых 17% – отечественное производство, заключил глава Ставрополья.

18–21 июня в Санкт-Петербурге прошел Петербургский международный экономический форум. Тема была — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Страной-гостем ПМЭФ-2025 стало Королевство Бахрейн.

Деловая программа форума состояла из четырех тематических направлений: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире».

Ранее Путина возмутила подмена кубанского вина импортным.

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ПМЭФ – 2025
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