Ключевым направлением деятельности ВТБ в новых регионах назвали строительство

ВТБ заключил соглашения с МСП из новых регионов на сумму более 40 млрд рублей

ВТБ заключил четыре соглашения с предпринимателями из новых регионов на сумму более 40 млрд рублей в рамках ПМЭФ, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников во время сессии «Возрождение новых регионов России как драйвер экономического роста».

Он отметил, что проекты подразумевают возведение качественного и современного жилья.

««Ключевое направление, естественно, это у нас – это строительство, потому что в новых регионах жилья не хватает», — сказал он.

Также Бортников добавил, что банк работает на новых территориях с июня 2024 года.

«Первый офис банка открылся в Луганске. К концу этого года у нас уже будет порядка 40 точек разных форматов. Специально для новых регионов мы разработали продуктовую линейку ЮГ, которая распространяется только на новые территории», — рассказал он.

По словам Бортникова, банк уделяет особое внимание предпринимателям, которые хотят развивать проекты на новых территориях.

«Но помимо стройки здесь за круглым столом упоминалась, например, Мелитопольская черешня. Это сельскохозяйственное предприятие, в восстановление которого мы вложили средства. В Луганске есть литий-механический завод, который мы помогли реконструировать. Вся наша работа направлена на развитие и укрепление этих территорий», — добавил он.

В сессии «Возрождение новых регионов России как драйвер экономического роста» также приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.