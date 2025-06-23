Россияне оказались не готовы к онлайн-покупке продуктов

В России развитие онлайн-торговли едой тормозит недостаток средств у покупателей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка e-grocery (продажи товаров повседневного спроса).

Согласно материалу, клиенты с небольшим бюджетом заказывают продукты питания через интернет пару раз в неделю. Они чувствительны к высоким ценам, зависят от скидок и бесплатной доставки. Доля тех, кто каждый день покупает еду онлайн, по-прежнему остается на уровне 13%.

Согласно опросу сервиса «Купер», для регулярных клиентов важны большой ассортимент и удобное приложение.

«Меньше всего к онлайн-покупкам готовы покупатели из регионов Дальнего Востока и Северного Кавказа», — говорится в статье.

Гендиректор агентства Go Mobile Елена Никитина объяснила данную тенденцию отсутствием там крупных игроков и сильной ролью традиционных рынков и локального ретейла. По словам эксперта, в целом онлайн-рынок продуктов питания в РФ растет, но это происходит за счет экспансии в регионы.

Прошлой осенью исследование ЮMoney показало, что больше половины — 60% — опрошенных россиян занимаются ночным онлайн-шопингом. Треть респондентов (35%) делают покупки спонтанно, а большинство (45%) трат приходится на одежду и обувь.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Анастасия Миронова разбиралась, почему мы кормим миллион курьеров.