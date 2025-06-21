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В CNPC заявили о необходимости синергии традиционных и новых источников энергии

Вице-президент CNPC Даовэй: нужна справедливая модель энергетической трансформации
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Unsplash

В вопросах развития мировой энергетики необходима синергия традиционных и новых источников энергии, заявил вице-президент китайской CNPС Чжан Даовэй, комментируя доклад главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» на ПМЭФ.

«Мы всегда считали, что в условиях курса на энергопереход необходимо придерживаться синергетического, комплексного развития традиционных и новых источников энергии», — сказал он.

Даовэй добавил, что CNPC, с одной стороны, продолжает наращивать объемы разведки и разработки нефтегазовых месторождений внутри страны и импорт высококачественных ресурсов из-за рубежа. С другой стороны, по его словам, CNPC активно придерживается стратегии «зеленого», низкоуглеродного развития и реализует развитие «трехшаговой стратегии».

Также президент, главный исполнительный директор индонезийской Pertamina Симон Алоисиус Мантири заявил, что компания придерживается двойной стратегии роста, основанной на традиционных ресурсах и низкоуглеродных решениях.

Он добавил, что «за счет достижения баланса источников энергоресурсов и всеобъемлющего подхода компания способна обеспечить высокие темпы экономического роста и углеродной нейтральности.

По словам исполнительного директора Reliance Industries П.М.С. Прасада, Индия интегрирует доступ к энергии и инновациям.

«Разрабатывая масштабируемые, учитывающие конкретные условия решения, она решает местные приоритеты и одновременно вносит значительный вклад в обеспечение глобальной устойчивости», — сказал он.

Он добавил, что «энергетика является ключевым краеугольным камнем стратегических отношений между Индией и Россией».

Ранее Сечин в своем докладе заявил, что объединение классических и альтернативных энергоресурсов в данный момент представляет наиболее рациональный подход к развитию мирового энергетического комплекса.

«Уже много лет большие надежды возлагаются на использование водорода. Однако до сих пор на низкоуглеродный водород приходится менее 1% от всех производимых объемов. По оценке консалтинговой компании Deloitte, внедрение «зеленого» водородного топлива обойдется в почти 10 триллионов долларов к 2050 году», — отметил Игорь Сечин.

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