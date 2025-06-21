Сечин считает оптимальным синтез традиционных и альтернативных источников энергии

Объединение классических и альтернативных энергоресурсов в данный момент представляет наиболее рациональный подход к развитию мирового энергетического комплекса, сообщил генеральный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин во время выступления на Энергетической панели XXVIII Петербургского международного экономического форума.

Согласно заявлению руководителя компании, исследования в области новых энергетических источников ведутся непрерывно, и сейчас активно осваивается множество перспективных технологических решений. Вместе с тем их широкомасштабное применение станет возможным только в отдаленной перспективе — нынешние технологические разработки в этой области отличаются чрезмерной дороговизной и уступают традиционным энергоносителям по множеству критериев.

«Уже много лет большие надежды возлагаются на использование водорода. Однако до сих пор на низкоуглеродный водород приходится менее 1% от всех производимых объемов. По оценке консалтинговой компании Deloitte, внедрение «зеленого» водородного топлива обойдется в почти 10 триллионов долларов к 2050 году», — отметил Игорь Сечин.

По словам главы «Роснефти», себестоимость зеленого водорода варьируется от 200 до 400 долларов за баррель нефтяного эквивалента, и поэтому он не может конкурировать с нефтью и газом. Сечин также подчеркнул, что выбросы при производстве более дешевого «серого» водорода превышают те, что возникают при полном цикле производства и использования бензина.

Космическая солнечная энергетика также остается очень дорогой — стоимость спутника, способного на преобразование солнечной энергии в электроэнергию в космосе превышает 30 млрд евро, сообщил Игорь Сечин. При этом до сих пор не существует технологии, которая позволила бы передавать огромные объемы энергии на Землю из космоса.

Руководитель «Роснефти» также упомянул поиски альтернативных типов аккумуляторов, которые уже сейчас предлагают определенные преимущества, однако еще не готовы для широкого внедрения. По его словам, натрий-ионный аккумулятор сокращает время зарядки на 75% и обладает более высокой производительностью в условиях низких температур, однако в разы уступает существующим литий-ионным аналогам в энергоемкости и сроке эксплуатации.

«Как мы видим, до полноценного внедрения всех этих технологий еще очень далеко. Поэтому сегодня оптимальным решением является синтез традиционных и альтернативных источников», — заключил Игорь Сечин.

Ранее глава «Роснефти» поделился прогнозом, согласно которому мировое потребление энергии вырастет на четверть в ближайшие 25 лет, а ключевым драйвером роста спроса станут развивающиеся страны.