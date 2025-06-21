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В «Роснефти» заявили о навязывании перехода на ВИЭ

Мухаммед Аль-Сада: спрос на энергию не всегда совпадает с ростом производства
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Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на активное продвижение идеи перехода на ВИЭ, в последние десятилетия доля ископаемых источников энергии в энергобалансе не изменилась, заявил глава совета директоров «Роснефти» Мухаммед Бин Салех Аль-Сада в рамках ПМЭФ.

Он процитировал доклад главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, в котором говорилось о том, что на ископаемое топливо приходится 80% в мировом энергобалансе.

«И эта статистика не менялась последние 20 лет! Мы порхаем вокруг этих 80% ископаемых видов топлива и источников энергии, и, значит, мало что поменялось», — заметил Аль-Сада.

Он добавил, что переход в сторону от углеводородов не осуществляется.

Также Аль-Сада добавил, что спрос на энергию по разным причинам не всегда совпадает с ростом производства.

«Отсутствие инвестиций — это уже реальность в углеводородном и энергетическом секторах. Это то, что действительно может подвести нас к серьезной нехватке энергии. Если эта тенденция будет продолжаться, мы можем столкнуться с нехваткой энергоресурсов», — сказал он.

Ранее Игорь Сечин в своем докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» заявил, что текущее состояние мировой энергетики находится на этапе формирования нового облика.

«Этот новый облик обусловлен многократным ростом потребления электроэнергии, генерация которой будет обеспечена ископаемым топливом и возобновляемыми источниками», — сказал он.

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ПМЭФ – 2025
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