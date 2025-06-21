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Игорь Сечин спрогнозировал цены на нефть

Сечин: «Роснефть» при планировании работы исходит из цены нефти $45 в 2025 году
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Shutterstock

При планировании работ «Роснефть» исходит из цены нефти $45 в 2025 году и $42-43 в 2026 году, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ.

Вместе с председателем Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака Сечин представил видение развития событий.

Танака отметил, что в 2024 году участники энергопанели прогнозировали $60 за баррель.

«В этом году я боюсь, что цена может превысить $100 в связи с кризисом, который происходит сейчас на Ближнем Востоке», — сказал он.

Сечин отметил, что сложно угадать, какая она будет.

«Мы не знаем, какие факторы геополитического характера будут воздействовать на рынок. Но какие бы они ни были, наша компания «Роснефть» в свой бизнес-план на этот год ставит 45 долларов, на следующий – 42-43. Мы не хотим зависеть от этой волатильности», — сказал Сечин.

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ПМЭФ – 2025
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