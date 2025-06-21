Экономику России признали устойчивой к внешнему давлению

Россия и экономика страны успешно преодолеют беспрецедентное внешнее давление. Об этом заявил на энергетической панели ПМЭФ главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что мечта об открытой глобальной экономике, незыблемых законах, охраняющих неприкосновенность собственности и контрактных обязательств, а также равных для всех правовых гарантиях оказалась иллюзией, Россия справится с беспрецедентным внешним давлением.

«Мы повторяем великие слова, сказанные в июне сорок первого года и ставшие символом несокрушимого духа нашего народа: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!», – сказал глава «Роснефти».

Завершая свой доклад «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики», Игорь Сечин напомнил участникам энергетической панели, что, добыв руно, аргонавты вернулись в Грецию, однако не обрели счастья.

«Но в чем же смысл мифа, если за злом следует только зло, и благие намерения превращаются в свою противоположность? Возможно, смысл в том, что золотое руно, полученное преступным путем, не приносит счастья, а зло всегда порождает зло. Чуда не случится», – резюмировал глава «Роснефти».