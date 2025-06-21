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Глава «Роснефти» предложил повысить выплаты дивидендов в пользу РФ

Сечин: повышение дивидендов в пользу РФ снизит бюджетные риски
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Shutterstock

Если российские банки повысят выплату дивидендов в пользу государства, то бюджетные риски снизятся, а власти смогут рассмотреть смягчение фиксальных режимов для производителей, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на ПМЭФ.

Глава «Роснефти» добавил, что за счет низкой налоговой нагрузки и повышенной доходности облигаций федерального займа банковская система остается стабильной.

«Повышение дивидендных выплат в пользу государства было бы разумно и целесообразно и могло бы снизить бюджетные риски, что позволило бы рассмотреть снижение фискальных режимов для производителей и стать стимулом развития страны», — сказал он.

Сечин напомнил, что 3,5 года российская экономика находится в условиях беспрецедентного санкционного давления.

«Однако, вопреки многочисленным негативным прогнозам, в течение этого периода она смогла утвердить свою жизнеспособность. В последние два года темпы роста ВВП России превысили среднемировые показатели», — сказал он.

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