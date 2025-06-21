Глава «Роснефти» назвал оправданным решение ОПЕК+ о росте добычи нефти

Решение ОПЕК+ о форсированном увеличении добычи нефти является оправданным и дальновидным, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на ПМЭФ.

Он отметил, что заявленное с мая 2025 года увеличение производства в 3 раза превысило первоначальный план альянса.

«Решение, принятое лидерами ОПЕК, о форсированном увеличении добычи выглядит сегодня весьма дальновидным и, с точки зрения рынка, оправданным, учитывая интересы потребителей в свете неопределенности в отношении масштабов ирано-израильского конфликта», — сказал глава «Роснефти».

Сечин добавил, что не может быть речи об избытке нефти на рынке, несмотря на заявленный рост добычи.

«Низкие цены на нефть устраивают потребителей США, где цена бензина с поправкой на инфляцию уже вернулась к уровню 2019 года», — сказал он.