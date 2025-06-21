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Глава «Роснефти» объяснил высокую стоимость электроэнергии в Европе непродуманной стратегией

Сечин: США возвращается к прагматичной политике
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Joseph Sohm/Shutterstock/FOTODOM

Отмена субсидий для «зеленой» энергетики в США показывает, что штаты, в отличие от Евросоюза, возвращаются к прагматичной политике, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках ПМЭФ.

По его словам, потребление электроэнергии в США перешло к росту после десятилетия стагнации.

Сечин добавил, что недавно президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на возрождение угольной промышленности, а Минэнерго США одновременно с ослаблением регулирования повысило прогноз по американской добыче угля на 6%.

«Отмена субсидий для «зеленой» энергетики в США показывает, что эта страна, в отличие от Евросоюза, возвращается к прагматичной политике. Непродуманная стратегия отказа от традиционной генерации уже привела к тому, что стоимость электроэнергии в Европе сегодня в пять раз выше, чем в США», — заявил Сечин.

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ПМЭФ – 2025
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