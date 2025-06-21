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«Роснефть» планирует внедрение технологии GTL в проекте на Таймыре

Игорь Сечин показал участникам ПМЭФ колбу с синтетической нефтью
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Максим Богодвид/РИА Новости

«Роснефть» завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL. Эту технологию, предполагающую преобразование природного газа в высококачественные жидкие углеводороды, такие как дизельное топливо, бензин и другие, планируется внедрить на Таймыре, заявил в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума глава компании Игорь Сечин.

Глава компании продемонстрировал участникам Энергетической панели форума колбу с полученным топливом, отметив, что это синтетическая нефть, состоящая из чистейших молекул углеводородов, с нулевым содержанием серы.

По схожему пути идет Китай, где немаловажной частью стратегии по снижению зависимости от импорта энергоносителей является переработка угля в синтетическое топливо и химическую продукцию.

«В развитие этой отрасли китайские компании вкладывают миллиарды долларов. По мнению экспертов, уже сегодня в Китае 40 млн тонн угля направляется на производство синтетического топлива и более 260 млн тонн — на производство метанола и аммиака», — подчеркнул Игорь Сечин.

Ранее глава «Роснефти» назвал Китай уникальный примером грамотного развития энергосистемы, в результате которого страна скоро придет к полной энергонезависимости и превратится в крупного экспортера энергии.

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