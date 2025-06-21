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Глава «Роснефти» назвал цифровую революцию двигателем развития нефтегазовой отрасли

Сечин: цифровая революция открывает новую эру развития нефтегазовой отрасли
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Shutterstock

Цифровая революция открывает новую эру в развитии нефтегазовой отрасли, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках ПМЭФ.

«Цифровая революция повлияет на разведку, добычу и переработку нефти, а также на хранение данных и кибербезопасность», — сказал он.

Сечин прокомментировал слова экспертов о том, что рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% к 2030 году.

По его словам, на данный момент 49% этого рынка приходится на сегмент переработки, а внедрение ИИ поможет увеличить разведку и добычу до 14% ежегодно в течение 5 лет.

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ПМЭФ – 2025
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