Глава «Роснефти» назвал цифровую революцию двигателем развития нефтегазовой отрасли

Цифровая революция открывает новую эру в развитии нефтегазовой отрасли, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках ПМЭФ.

«Цифровая революция повлияет на разведку, добычу и переработку нефти, а также на хранение данных и кибербезопасность», — сказал он.

Сечин прокомментировал слова экспертов о том, что рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% к 2030 году.

По его словам, на данный момент 49% этого рынка приходится на сегмент переработки, а внедрение ИИ поможет увеличить разведку и добычу до 14% ежегодно в течение 5 лет.