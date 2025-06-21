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Глава «Роснефти» назвал энергетический сектор одной из движущих сил технологической революции

Игорь Сечин: развитие высоких технологий требует значительного объема ресурсов
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Depositphotos

Энергетический сектор является одной из основных движущих сил технологической революции, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на ПМЭФ.

Он отметил, что цифровая революция с применением ИИ и работой с большими данными станет основой роста производительности труда.

«По данным Международного энергетического агентства, сегодня потребности в электроэнергии одного центра обработки данных мощностью 100 мегаватт сопоставимы с потреблением 100 тысяч домохозяйств. В будущем эти потребности могут вырасти в десятки раз», — сказал он.

По его словам, подобные центры помогут в росте мирового спроса на электроэнергию.

Он добавил, что, по прогнозам, к 2030 году потребление энергии таких центров увеличится более чем в 2 раза и достигнет с 1 тыс. тераватт-часов.

Сечин привел в пример развитие рынка криптовалют, ставший менее чем за 10 лет самостоятельной отраслью, которая сегодня потребляет не меньше ресурсов, чем целые государства.

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ПМЭФ – 2025
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