Глава «Роснефти» назвал энергетический сектор одной из движущих сил технологической революции

Энергетический сектор является одной из основных движущих сил технологической революции, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на ПМЭФ.

Он отметил, что цифровая революция с применением ИИ и работой с большими данными станет основой роста производительности труда.

«По данным Международного энергетического агентства, сегодня потребности в электроэнергии одного центра обработки данных мощностью 100 мегаватт сопоставимы с потреблением 100 тысяч домохозяйств. В будущем эти потребности могут вырасти в десятки раз», — сказал он.

По его словам, подобные центры помогут в росте мирового спроса на электроэнергию.

Он добавил, что, по прогнозам, к 2030 году потребление энергии таких центров увеличится более чем в 2 раза и достигнет с 1 тыс. тераватт-часов.

Сечин привел в пример развитие рынка криптовалют, ставший менее чем за 10 лет самостоятельной отраслью, которая сегодня потребляет не меньше ресурсов, чем целые государства.