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На ПМЭФ рассказали об опасности для США слишком высокого уровня государственного долга

Игорь Сечин: рост госдолга ведет к упадку Запада
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Антон Денисов/РИА Новости

Процентные платежи США по госдолгу отвлекают на себя значительные бюджетные ресурсы, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказала пресс-служба «Роснефти».

Игорь Сечин напомнил, что непростое положение, в котором оказались развитые страны из-за роста госдолга, уже отражается на оценке их кредитоспособности. В частности, в мае агентство Moody's последним из трех ведущих международных рейтинговых агентств лишило США наивысшего кредитного рейтинга.

«При растущем дефиците процентные платежи отвлекают на себя значительные бюджетные ресурсы из социальной и оборонной сфер. В прошлом году чистые процентные платежи по государственному долгу достигли триллиона долларов, что составило 14% всех расходов госбюджета, превысило расходы оборону и уже приближается к сумме расходов на здравоохранение», – отметил Игорь Сечин.

В качестве исторических примеров упадка великих держав из-за чрезмерно высокого уровня госдолга глава «Роснефти» привел габсбургскую Испанию в XVII веке и монархическую Францию в XVIII. Cудьбы Османской и Британской империй в минувшем столетии, по его словам, тоже полностью подтверждают данную теорию.

«В конце XVIII века французские правители на себе ощутили, что гильотина фискальная очень быстро может закончиться гильотиной реальной», – отметил Игорь Сечин.

К этому времени Франция накопила такой объем долгов, что на их обслуживание уходило более половины всех государственных расходов. В результате начался рост налогов. По мнению главы «Роснефти», именно это стало одной из основных причин Великой французской революции, обеспечившей переход от монархии к буржуазной парламентской республике.

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ПМЭФ – 2025
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