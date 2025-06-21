На ПМЭФ рассказали об опасности для США слишком высокого уровня государственного долга

Процентные платежи США по госдолгу отвлекают на себя значительные бюджетные ресурсы, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказала пресс-служба «Роснефти».

Игорь Сечин напомнил, что непростое положение, в котором оказались развитые страны из-за роста госдолга, уже отражается на оценке их кредитоспособности. В частности, в мае агентство Moody's последним из трех ведущих международных рейтинговых агентств лишило США наивысшего кредитного рейтинга.

«При растущем дефиците процентные платежи отвлекают на себя значительные бюджетные ресурсы из социальной и оборонной сфер. В прошлом году чистые процентные платежи по государственному долгу достигли триллиона долларов, что составило 14% всех расходов госбюджета, превысило расходы оборону и уже приближается к сумме расходов на здравоохранение», – отметил Игорь Сечин.

В качестве исторических примеров упадка великих держав из-за чрезмерно высокого уровня госдолга глава «Роснефти» привел габсбургскую Испанию в XVII веке и монархическую Францию в XVIII. Cудьбы Османской и Британской империй в минувшем столетии, по его словам, тоже полностью подтверждают данную теорию.

«В конце XVIII века французские правители на себе ощутили, что гильотина фискальная очень быстро может закончиться гильотиной реальной», – отметил Игорь Сечин.

К этому времени Франция накопила такой объем долгов, что на их обслуживание уходило более половины всех государственных расходов. В результате начался рост налогов. По мнению главы «Роснефти», именно это стало одной из основных причин Великой французской революции, обеспечившей переход от монархии к буржуазной парламентской республике.