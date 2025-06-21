Володин считает, что Центробанк должен снижать ключевую ставку

Володин: надо снижать ключевую ставку, ожидание этого очевидно

Банку России необходимо снижать ключевую ставку на фоне замедления инфляции. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что регулятор объяснял высокую ставку растущей инфляцией, теперь же она снижается.

«Значит, с учетом других факторов, надо снижать ключевую ставку. Ожидание этого очевидно», — написал Володин, подчеркнув, что Госдума будет возвращаться к этой теме.

Председатель нижней палаты парламента также заявил, что необходимо сделать все, чтобы не допустить рецессии и стагнации российской экономики.

Это задача, которую Госдума будет решать вместе с коллегами из правительства — кабмин должен предлагать решения, добавил он.

До этого специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что ключевая ставка должна быть близка к уровню инфляции в России.

По данным ЦБ, инфляция в мае составила 9,9%. Ключевая ставка с 9 июня — 20%.

Ранее ЦБ пообещал снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции.