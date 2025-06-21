Александр Беглов подвел итоги работы ПМЭФ

Санкт-Петербург заключил 67 соглашений на сумму более 1 трлн рублей в рамках ПМЭФ, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Он отметил, что это позволит продолжить развитие города как мегаполиса XXI века.

Беглов добавил, что большинство инвестиционных соглашений на ПМЭФ помогут укрепить потенциал научно-производственного комплекса Санкт-Петербурга.

«Наука и новые технологии, передовая промышленность – приоритеты развития Санкт Петербурга до 2030 года. На площадке ПМЭФ мы создали фундамент для успешной и ускоренной реализации новых президентских нацпроектов», — сказал он.

Также губернатор добавил, что Санкт-Петербург заключил соглашения с ОСК по модернизации судостроения, с «Радар ммс» по развитию беспилотных систем, с «Автоваз» о выпуске новой модели Lada Iskra на мощностях «Автозавода Санкт-Петербурга» и другие.

Кроме того, Санкт-Петербург подписал несколько соглашений о сотрудничестве и дорожных карт с регионами России, среди которых договор о сотрудничестве с правительством Ленинградской и Псковской областей в сфере туризма. Также 3 субъекта Северо-Западного Федерального округа договорились совместно развивать межрегиональный туристический маршрут, посвященный 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.