На ПМЭФ негативно оценили текущий уровень долга промышленно развитых стран

Общий уровень долга развитых стран находится на запредельно высоком уровне, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, выступая на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

В своем докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» Игорь Сечин напомнил, что в результате ипотечного кризиса 2008 года финансовый сектор оказался на грани краха. Для решения вопроса в мире был напечатан эквивалент 35 триллионов долларов.

«В результате такой политики Запада большая часть мира сегодня сидит на «долговой игле». Общий уровень долга промышленно развитых стран, включая долг негосударственного сектора, находится на запредельном уровне, приближаясь к 300% ВВП», – отметил глава «Роснефти».

Он добавил, что непропорциональный рост финсектора привел к тому, что сегодня в США стоимость финансовых активов более чем в пять раз превышает ВВП. Такая тенденция, по словам Сечина, характерна для большинства экономик мира, включая российскую – в РФ размер финансовых активов уже приближается к 100% ВВП.

«Одиссея мировой экономики включает в себя различные попытки найти решение накопившихся вопросов. В том числе одним из инструментов устранения проблемы бюджетного дефицита США в последнее время стали торговые ограничения. Однако резкий рост импортных пошлин ведет к разрыву цепочек, созданию дефицита, инфляции», – заявил глава «Роснефти».

Игорь Сечин особо подчеркнул, что Китай практически не заметил ограничений, введенных в этом году. И если в своем последнем докладе Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП США в текущем году до 1,4% – худшего среднего показателя со времен финансового кризиса 2008 года, то для КНР прогноз финансовой организации не изменился: ожидается, что китайская экономика в 2025 году вырастет на 4,5%.