Сечин назвал санкции подрывом доверия к доллару

Применение доллара в качестве санкционного оружия подрывает его позиции и ведет к использованию альтернативных инструментов, таких как золото или криптовалюты, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках своего доклада «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» на ПМЭФ.

Он добавил, что серьезные катаклизмы не происходят сразу, а формируются на протяжении определенного времени.

«К 1971 году США подошли с дефицитом государственного бюджета, но они не затянули потуже пояса, а разорвали Бреттон-Вудское соглашение и практически объявили дефолт», — сказал глава «Роснефти».

Сечин отметил, что доллар в качестве санкционного оружия подрывает его позиции.

«Это создает предпосылки к использованию альтернативных вариантов, таких как золото, криптовалюта или национальные валюты других стран», — сказал он.

Сечин привел данные Всемирного совета по золоту, в которых говорится, что за последние 3 года доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла на 7%, превысив 20%.

«Ярким подтверждением существенного увеличения спроса на золото является рост его относительной стоимости. Сегодня на 1 унцию золота можно купить примерно в 4 раза больше нефти, в 9 раз больше стали и в 35 раз больше пшеницы, чем в 1950 году», — сказал глава «Роснефти».

Сечин подчеркнул, что криптовалюту также начинают использовать все чаще.

«Объем торговли криптовалютами вырос в десять раз - до 18,5 триллионов долларов за последние пять лет», — сказал он.