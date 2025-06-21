За последние пять лет в России произошла настоящая «революция» в сфере виноделия, и фраза «давайте по бокальчику» стала частью российской культуры. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«В России произошла революция виноделия. Но главное, что вино стало частью нашей культуры. Вы приезжаете в Китай и говорите, пойдемте выпьем вина. Они говорят, что? Какого вина? А у нас? Пойдемте по бокальчику? Да, да. Это стало частью нашей культуры. И это произошло совсем недавно», — отметил Титов.

По его словам, если ранее в стране насчитывались лишь несколько десятков виноделен, которые в основном использовали импортное сырье, то сегодня в России работают более 200 предприятий, производящих вино из собственного винограда.

«Мы уже серьезно заметны на международных рынках», — подчеркнул Титов.

Он добавил, что у России есть уникальные преимущества, в том числе автохтонные сорта винограда, не имеющие аналогов в Европе.

«Мы провели генетические исследования: наши сорта и европейские — абсолютно разные, они не пересекались минимум 2,5 тыс. лет», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что российское вино могут начать продавать онлайн по биометрии.