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Ведяхин предложил расширить программу по переработке ТКО на промышленные отходы

Сбербанк с 2019 года выделил 90 млрд рублей на переработку отходов
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Пресс-служба Сбера

Сбербанк активно участвует в поддержке проектов, направленных на переработку твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом в ходе панельной сессии Петербургского международного экономического форума рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Он напомнил, что с начала реформы в 2019 году банк выдал 90 млрд рублей на такие проекты в 14 регионах страны.

По его словам, 13 заводов уже построено и еще 7 — в стадии создания.

«Несколько лет действует программа поддержки по твердым коммунальным отходам РЭО через выпуск зеленых облигаций», — сказал Ведяхин.

Первый зампред правления Сбера подчеркнул, что доля банка в программе около 80% по подобным проектам.

«Для реализации предложенной президентом России программы для переработки и извлечения полезных компонентов из промышленных отходов, считаем необходимым распространение действующей программы по ТКО на промышленные отходы», — сказал Александр Ведяхин.

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