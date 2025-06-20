В МТС заявили о переходе IT-рынка от конкуренции к кооперации

Участники российского IT-рынка стали чаще переходить от конкуренции к кооперации, заявил президент ГК «Экосистема МТС» Ровшан Алиев в рамках сессии «Цифровые платформы и экосистемы – 2030: каким будет рынок?» на ПМЭФ.

«Уже появился термин «coopetition», который подразумевает, что где-то ты конкурируешь, а где-то ты, наоборот, кооперируешься», — сказал он.

Алиев отметил, что метод кооперации все активнее применяется на практике.

«Практически со всеми коллегами, которые тут сегодня сидят, в том или ином виде мы взаимодействуем, имеем те или иные совместные проекты», — сказал он.

По словам Алиева, концепция «coopetition» особенно актуальна в контексте развития цифровых платформ и экосистем, где компании одновременно конкурируют в одних сегментах и сотрудничают в других.

Он добавил, что МТС идет по тому пути, по которому компания не исключает партнерство с другими участниками рынка.

В сессии «Цифровые платформы и экосистемы – 2030: каким будет рынок?» также приняли участие представители крупнейших технологических компаний России, в числе которых глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким; Владимир Кириенко, гендиректор VK, Максим Орешкин, замглавы администрации президента РФ и другие.