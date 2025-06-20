На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МТС заявили о переходе IT-рынка от конкуренции к кооперации

Глава ГК «Экосистема МТС» Алиев: на IT-рынке появился термин coopetition
close
Pexels

Участники российского IT-рынка стали чаще переходить от конкуренции к кооперации, заявил президент ГК «Экосистема МТС» Ровшан Алиев в рамках сессии «Цифровые платформы и экосистемы – 2030: каким будет рынок?» на ПМЭФ.

«Уже появился термин «coopetition», который подразумевает, что где-то ты конкурируешь, а где-то ты, наоборот, кооперируешься», — сказал он.

Алиев отметил, что метод кооперации все активнее применяется на практике.

«Практически со всеми коллегами, которые тут сегодня сидят, в том или ином виде мы взаимодействуем, имеем те или иные совместные проекты», — сказал он.

По словам Алиева, концепция «coopetition» особенно актуальна в контексте развития цифровых платформ и экосистем, где компании одновременно конкурируют в одних сегментах и сотрудничают в других.

Он добавил, что МТС идет по тому пути, по которому компания не исключает партнерство с другими участниками рынка.

В сессии «Цифровые платформы и экосистемы – 2030: каким будет рынок?» также приняли участие представители крупнейших технологических компаний России, в числе которых глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким; Владимир Кириенко, гендиректор VK, Максим Орешкин, замглавы администрации президента РФ и другие.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами