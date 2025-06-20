Кирилл Меньшов рассказал на ПМЭФ о роли аналитики в экономике

Ключевым фактором успеха в современной экономике становится не просто сбор больших данных, а компетенции в их аналитике. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов на панельной сессии Петербургского международного экономического форума.

По его словам, те, кто эффективно обрабатывает массивы информации, получают конкурентное преимущество. Он подчеркнул, что планирование экономического развития сегодня невозможно без использования больших данных.

«Решения на государственном и региональном уровнях уже сегодня опираются на данные, хотя их полнота и доступ к информации остаются открытыми вопросами. Регулярно публикуется аналитика, сделанная на основе больших данных Сбера, которой мы охотно делимся. Это обзоры — как по экономике России в целом, так и по отдельным индустриям», — отметил Меньшов.

Он подчеркнул, что особое значение приобретает расширение номенклатуры данных, поскольку они становятся фундаментом для искусственного интеллекта (AI) и цифровой экономики. Население вступает в эпоху AI, а его развитие невозможно без качественных данных.

По мнению Меньшова, с учетом масштаба и неоднородности российской экономики, оптимальным решением становится федеративный подход к работе с большими данными.

На первый план выходит необходимость широкой кооперации между государственными структурами, финтехами, мобильными операторами и другими ключевыми игроками, добавил он.

«Ситуацию с использованием больших данных можно сравнить с умением пользоваться искусственным интеллектом: есть люди, которые знают, как им пользоваться, и те, кто боится, что их заменят. Данные есть у всех, и доступ к ним тоже. Но важно желание, мотивация и навыки анализа. Не стоит ждать, пока кто-то создаст идеальную систему — важно уже сейчас использовать доступные ресурсы», — сказал он.