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«Газпром нефть» и правительство Югры заключили соглашение о добыче йода в регионе

Сегодня 90% йода импортируется в Россию из-за рубежа
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Стоян Васев

«Газпром нефть» и правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключили соглашение о добыче йода на территории региона. Соответствующий документ на ПМЭФ подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук.

В рамках соглашения стороны будут совместно реализовывать проекты по извлечению йода из гидроминерального сырья. При этом «Газпром нефть» не только создаст современный производственный комплекс, но и разработает и внедрит передовые решения по экологичному извлечению этого химического элемента.

По словам Дюкова, эта инициатива не только поможет увеличить потенциал рациональной разработки углеводородных месторождений, но и обеспечит важным сырьем отечественную промышленность и медицину, а также позволит создать в регионе новые рабочие места.

Губернатор Кухарук отметил, что именно в Югре разрабатываются и испытываются многие технологии для рентабельной добычи трудноизвлекаемых запасов. Теперь же будет реализован новый проект по добыче йода, важный сразу для нескольких отраслей экономики.

«Газпром нефть» инвестирует в разработку передовых решений по экологичному извлечению йода более 500 млн рублей за 2025–2026 годы.

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ПМЭФ – 2025
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