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Ростовская область укрепит межрегиональное сотрудничество в сфере креативных индустрий

Ростовская область на ПМЭФ подписала соглашения о развитии креативных индустрий
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Официальный портал Ростовской области

Правительство Ростовской области заключило соглашение о сотрудничестве с АНО «Креативная экономика» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Документ направлен на развитие и популяризацию креативных индустрий в регионе.

Подписи под соглашением поставили первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев и президент «Креативной экономики» Марина Монгуш.

Стороны планируют организовывать совместные мероприятия, включая семинары, конференции, вебинары и мастер-классы, а также обмениваться опытом и информацией о передовых практиках для поддержки креативного бизнеса.

«Реализация мероприятий данного соглашения позволит донскому региону познакомиться с лучшими практиками развития креативного сектора экономики и перенять передовой опыт других регионов в этой сфере. Совместная работа позволит Донскому краю поддержать талантливых предпринимателей и сформировать привлекательную инвестиционную среду», – отметил Алексей Господарев.

Кроме того, на площадке ПМЭФ Ростовская область подписала соглашение о сотрудничестве с Краснодарским краем. Документ так же направлен на развитие креативных индустрий. Его подписали министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов и министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Регионы намерены совместно разрабатывать программы для поддержки креативного бизнеса. Для этого будут созданы рабочие группы, организован обмен опытом и проведение мероприятий.

«Мы объединим усилия по повышению конкурентоспособности и развитию креативных индустрий. Данное сотрудничество открывает новые горизонты для развития креативных индустрий, стимулирует инновации и способствует созданию благоприятных условий для талантливых профессионалов и предпринимателей, укреплению межрегиональных связей», – заявил Павел Павлов.

Ожидается, что реализация соглашений окажет положительное влияние на экономику обоих регионов, способствуя развитию инноваций, повышению конкурентоспособности и формированию привлекательного имиджа для инвесторов и туристов.

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