В столице России построят уникальный спортивно-рекреационный курорт нового поколения

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления Сбербанка Герман Греф заключили на ПМЭФ соглашение о строительстве в столице всесезонного серфинг-центра. Документ подписан на стенде Москвы.

Спортивно-рекреационный комплекс будет cоздан в СберСити – активно развивающемся районе на западе Москвы в Рублево-Архангельском. Общая площадь запланированного объекта – свыше 12 тысяч кв. м.

Помимо серфинг-пространства в центре расположатся аквапарк и термальные зоны со спа и фитнесом. Заниматься в нем смогут как профессиональные спортсмены, так и новички.

«Новейшие технологии, которые мы используем, позволят имитировать океанские волны с высокой точностью. Это будет уникальный опыт для России и всего мира. Более того, центр прекрасно подходит и для семейного отдыха», – отметил Герман Греф.

Председатель правления Сбербанка добавил, что проект станет символом динамичного развития Москвы. Открытие центра назначено на 2028 год.