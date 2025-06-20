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В столице России построят уникальный спортивно-рекреационный курорт нового поколения

Сбер и правительство Москвы создадут комплекс для занятий серфингом
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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления Сбербанка Герман Греф заключили на ПМЭФ соглашение о строительстве в столице всесезонного серфинг-центра. Документ подписан на стенде Москвы.

Спортивно-рекреационный комплекс будет cоздан в СберСити – активно развивающемся районе на западе Москвы в Рублево-Архангельском. Общая площадь запланированного объекта – свыше 12 тысяч кв. м.

Помимо серфинг-пространства в центре расположатся аквапарк и термальные зоны со спа и фитнесом. Заниматься в нем смогут как профессиональные спортсмены, так и новички.

«Новейшие технологии, которые мы используем, позволят имитировать океанские волны с высокой точностью. Это будет уникальный опыт для России и всего мира. Более того, центр прекрасно подходит и для семейного отдыха», – отметил Герман Греф.

Председатель правления Сбербанка добавил, что проект станет символом динамичного развития Москвы. Открытие центра назначено на 2028 год.

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ПМЭФ – 2025
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