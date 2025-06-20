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«Роснефть» и Минтранс России будут развивать транспортную инфраструктуру

«Роснефть» и Минтранс России модернизируют объекты транспортной инфраструктуры
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Сергей Бобылев/РИА Новости

«Роснефть» и Минтранс России подписали соглашение о взаимодействии в области развития объектов транспортной инфраструктуры. Документ на ПМЭФ подписали главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Стороны займутся строительством и модернизацией объектов транспортной инфраструктуры.

Также Минтранс и «Роснефть» займутся развитием международных транспортных коридоров, повышением качества дорожного сервиса на федеральных трассах и улучшением услуг для водителей.

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ПМЭФ – 2025
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