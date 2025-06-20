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«Роснефть» и Минфин подписали соглашение о сотрудничестве в финансовой сфере

«Роснефть» и Минфин будут вместе противодействовать санкциям
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Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» и Министерство финансов России подписали соглашение о взаимодействии в финансовой сфере. Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.

Подписи под соглашением поставили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр финансов Антон Силуанов.

Как уточнили в компании, документ предусматривает комплексное сотрудничество, направленное на снижение негативного влияния ограничительных мер в отношении России и российских юридических лиц.

В рамках соглашения стороны будут содействовать организации расчетов с дружественными странами в национальных валютах. Также планируется развитие средне- и долгосрочного межбанковского кредитования в российских рублях и валютах дружественных государств.

Кроме того, стороны займутся созданием международных коммуникационных площадок в России и за рубежом для обсуждения вопросов сотрудничества в финансовой сфере.

Также участники соглашения намерены организовать взаимодействие в области экспертно-аналитической деятельности.

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