ВТБ одобрил финансирование туристических проектов на 128 млрд рублей

В рамках четвертого отбора в госпрограмму льготного кредитования в сфере туризма ВТБ одобрил финансирование инвестиционных проектов на 128 млрд рублей. Об этом сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Отмечается, что программа существенно влияет на развитие туристической инфраструктуры в условиях роста отрасли.

По словам Еременко, ВТБ принимает участие в реализации федеральных инициатив, которые предусматривают льготное финансирование региональных проектов по созданию и модернизации туристической инфраструктуры.

«В рамках новой волны отбора по программе льготного кредитования в этом году банк одобрил более 50 проектов на общую сумму 128 млрд рублей, и мы активно работаем с клиентами над их дальнейшей реализацией. Программа позволяет не только стимулировать инвестиции в туристический бизнес, но и повышать качество туристического продукта», — сказал он.

Еременко подчеркнул, что это осуществляется в рамках задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и соответствует планам по укреплению экономического потенциала регионов.

Как уточнили в ВТБ, лидерами кредитном портфеле банка по госпрограмме стали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Нижегородская область и Хабаровский край.

Программа льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма была запущена правительством в 2021 году. Она охватывает не только гостиничные комплексы, но и парки развлечений, аквапарки и горнолыжные курорты, способствуя комплексному развитию туристической инфраструктуры и привлечению инвесторов.

Напомним, в ходе ПМЭФ банк подписал новые соглашения с клиентами о сотрудничестве в сфере туризма. ВТБ предоставит финансирование на 2,6 млрд рублей для восстановления базы отдыха и создания термального комплекса премиального класса «Место Смолячково» в курортной зоне Ленинградской области.

Также ВТБ поддержит реализацию масштабного проекта в Крыму. На Песчаной косе вблизи Евпатории в составе первой очереди комплекса «Золотые пески России» будет построен первый в Крыму отель категории 4* на 600 номеров.