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ВТБ и Почта России запустили прием В2В-платежей через СБП по всей России

Более 65 тысяч клиентов Почты России подключились к В2В-платежам через СБП
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Артём Пряхин/Фотобанк «Росконгресс»

ВТБ и Почта России запустили прием В2В-платежей через Систему быстрых платежей (СБП) по всей России. Меморандум на ПМЭФ по итогам запуска проекта подписали член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук и первый заместитель генерального директора АО «Почта России» Максим Цыпин.

Почта России первой среди логистических компаний страны внедрила в сегменте e-commerce возможность безналичных расчетов между юридическими лицами с использованием СБП. С декабря 2024 после запуска тестирования проекта к сервису подключились более 65 тыс. корпоративных клиентов в 17 регионах России.

С помощью нового сервиса юридические лица могут быстро оплачивать товары и услуги от Почты России.

Как рассказал Сергейчук, после тестирования было принято решение запустить сервис по всей России.

«Внедрение B2B-платежей через СБП ускоряет расчеты и повышает оборачиваемость средств, оно удобно для бизнеса, а платежная инфраструктура надежно защищена», — сказал он.

По словам Цыпина, результаты пилотного запуска подтвердили высокую востребованность сервиса среди компаний различных отраслей.

«Теперь клиентские средства поступают мгновенно, оплата доступна через любое банковское приложение по ссылке или QR-коду», — сказал он.

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ПМЭФ – 2025
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