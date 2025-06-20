Частные российские инвесторы сообщили о желании инвестировать в государственные компании

СберИнвестиции: 75% инвесторов вложатся в госкомпании в случае их выхода на IPO

Три четверти частных инвесторов заявили о готовности инвестировать в государственные компании, если те выйдут на биржу. Такой вывод сделали СберИнвестиции по итогам опроса, проведенного накануне ПМЭФ, сообщила пресс-служба Сбера.

По данным опроса, семь из 10 инвесторов уже сейчас планируют участвовать в IPO госкомпаний, 65% готовы держать эти бумаги в портфеле дольше обычного. Среди наиболее ожидаемых эмитентов — Росатом, Роснано, Ростех, Роскосмос, РЖД и Дом РФ. Особенно высок интерес к выходу на биржу в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

«В IPO перспективных компаний через СберИнвестиции участвуют десятки тысяч инвесторов. Мы видим огромный потенциал для роста, если на рынок выйдут государственные гиганты. Инвесторы их ждут, доверяют и готовы вкладываться на долгий срок. Появление госкомпаний на бирже — мощный драйвер для достижения цели по увеличению капитализации рынка акций до 66% ВВП к 2030 году», – сообщил старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский.

Также инвесторы хотят увидеть на бирже новые отрасли. Наибольший интерес, по данным Сбера, вызывают атомная и космическая промышленность, туризм, ресторанный бизнес и креативные индустрии. Более половины респондентов ждут IPO компаний из атомной отрасли, 43% — из космической, четверть — из образовательного и ресторанного бизнеса.

Кроме того, согласно информации Сбера, 68% инвесторов предпочитают держать акции после IPO в расчете на долгосрочный рост. Почти половина участников опроса принимают решения на основе советов аналитиков, каждый шестой опираются на узнаваемость бренда. Среди ключевых критериев выбора — перспективы развития (73%), финансовые показатели (64%), прозрачность отчётности и стабильная дивидендная политика (54%).

В числе компаний, уже торгующихся на бирже, инвесторы хотят видеть больше эмитентов из IT-сектора (51%), электроэнергетики (45%), потребительского сегмента (36%), транспорта (33%) и химии (32%). Финансовый сектор также сохраняет высокую привлекательность (31%).

Опрос проводился СберИнвестициями с 4 по 10 июня 2025 года. В нем приняли участие около 1 500 инвесторов.