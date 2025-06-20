Продукты ВТБ стали доступны в 2000 точек Почта Банка

Клиенты ВТБ в результате второго этапа интеграции банка с Почта Банком смогут оформить сервисы ВТБ не только в 335 клиентских центрах, но и у сотрудников банка на «Почте России», сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов на ПМЭФ, сегодня продукты ВТБ доступны в 2000 точек Почта Банка, к ноябрю - станут доступны в более чем 20 тыс. почтовых отделениях.

В ВТБ добавили, что всего с начала интеграции в феврале 2025 года клиенты открыли более 600 тыс. продуктов и финансовых сервисов банка. Самыми популярными стали дебетовые карты, вклады и накопительные счета.

Также более 85 тыс. клиентов Почта Банка подключили программу лояльности ВТБ, а 14 тыс. присоединились к «Семейному банку».

Пахомов отметил, что присоединение Почта Банка – это новый уровень доступности передовых финансовых услуг.

«Мы создаем по-настоящему общенациональный банк, обеспечивая доступ к современным услугам даже в самых удаленных территориях нашей страны. Уже сейчас клиентам доступны высокие стандарты обслуживания, расширенная линейка продуктов – от базовых до премиальных сервисов, и новые цифровые решения там, где раньше их не было», — сказал он.

Напомним, процесс интеграции ВТБ и Почта Банка завершится в мае 2026 года. В ВТБ перейдут до 5 млн клиентов Почта Банка.