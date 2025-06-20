Председатель «Деловой России» раскритиковал идею «российской полки» на маркетплейсах

Если на маркетплейсах впихивать «российскую полку», то партнеры начнут впихивать узбекскую полку, китайскую полку и так далее, заявил председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик в рамках сессии «Развивать или поглощать? Глобальные цифровые платформы и их влияние на экономики стран Евразийского региона и глобального Юга» на ПМЭФ.

«Протекционизм хорош, когда с другой стороны — недоброжелатель или тот, кто все время хочет тебя обыграть. Но есть достаточно много разных бизнесов, где синергетические процессы позволяют жить в режиме win-win», — сказал он.

Репик предложил обратить внимание на то, как появление платформ повлияло на долю российских продуктов в ассортименте.

«Если было 100, а стало 1 тысяча, значит, ничего не надо менять. Там, где мы увидим, что есть нюансы, надо подумать, может быть, не про «российскую полку», а про меры, которые помогут нам ситуацию изменить и скорректировать», — добавил он.

По словам Репика, «российская полка» не является вопросом регулирования.

«Это должно быть не что-то принудительное. Это не про кнут и даже не про пряник, а про дорожную карту и определение ландшафта для того, чтобы наши товары были интересны», — сказал он.

Также Репик призвал брать пример с проекта «Платформа роста» Wildberries & Russ (РВБ), в рамках которого компания по собственной инициативе поддерживает локальных производителей.

Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов заявил, что законопроект о «российской полке», которым планируется обязать маркетплейсы размещать на главной странице и в выдаче поиска в первую очередь российские товары, может быть принят до конца года.