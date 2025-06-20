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В Роскачестве рассказали, как замотивировать сотрудников

Эксперт Роскачества Мусхабов: обратная связь помогает замотивировать сотрудников
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Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Роль обратной связи для мотивации россиян на работе в некоторых случаях важнее денег, сказал «Газете.Ru» эксперт Роскачества, руководитель проектов компании BeyondTaylor Дмитрий Мусхабов.

«Если обратная связь конструктивная, сбалансированная, это некая подсказка сотруднику от руководителя — где работник сейчас находится в рамках системы ожиданий, насколько он попадает или не попадает в эти ожидания. Однако часто обратная связь бывает несбалансированной: включает в себя обвинения, обесценивание труда, фразы вроде «как же ты мог не догадаться, что здесь вот так надо поступить, вот тут проявить инициативу» и подобные вещи», — объяснил специалист.

По словам Мусхабова, грамотно выстроенная обратная связь должна показывать сотруднику конкретные примеры его успехов, а не просто давать оценку его работе в целом.

Эксперт добавил, что сбалансированная обратная связь помогает сотруднику понимать, что он ценен и нужен в компании. А сформулированная в виде дельты негативная сторона — изменения, которые ожидаются от сотрудника — дает ему понимание того, куда дальше развиваться, убирает из головы непонятный вакуум и хаос относительно своей роли в компании и дальнейших действий, превращая их в достаточно конкретные и понятные шаги.

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