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Названо число россиян, которые смогут воспользоваться детскими ИИС

Экономист Фатхлисламова: 6 млн семей в России смогут воспользоваться детскими ИИС
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«Газета.Ru»

Только 6 млн российских семей смогут воспользоваться детскими индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова.

В России собираются запустить специальные индивидуальные инвестиционные счета для детей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова. Родители получат возможность открывать такие счета до достижения ребенком совершеннолетия и получать налоговые вычеты. А управление активами на детских ИИС предполагается передать профессиональным компаниям.

«Экономическое развитие у нас требует привлечения именно «длинных» денег. Правительство в последние годы наиболее активно развивает концепцию «семейных инвестиций» и, в частности, «детских» инвестиций. В России чуть более 21 млн семей с одним или двумя детьми. И каждый третий ребенок растет в неполной семье. Полных семей примерно 15 млн. Среднедушевые доходы россиянина в январе-марте были 61,79 тыс. рублей в месяц. Поэтому неполные семьи вряд ли смогут формировать долгосрочные сбережения на детей. При этом не все полные семьи с детьми также смогут открыть детские ИИС, поскольку только 35-38% из них имеют доход свыше 60 тыс. рублей в месяц на одного взрослого члена семьи. Поэтому примерно 6 млн полных семей одним или двумя детьми смогут позволить себе использовать данный инструмент», — отметила Фатхлисламова.

По ее словам, легко сводят «концы с концами» лишь 6,2% семей с одним ребенком и 5,1% с двумя детьми. Экономист уточнила, что эти семьи станут активными участниками детских ИИС, смогут инвестировать и получать максимальный налоговый вычет. При самом оптимистичном прогнозе сумма средств на «детских» ИИС может составить 900 млрд рублей в год.

Ранее стало известно, Минфин собрался отменить некоторые налоговые льготы.

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