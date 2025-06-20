В Госдуме оценили перенос даты оплат услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число

Перенос даты оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10-го на 15-е число из-за начисления зарплаты с 12-го по 15-е числа — это неплохая идея, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, отчасти это поможет снизить число должников за коммуналку, а тарифы из-за этого нововведения не вырастут.

«Вероятно, подстроиться под людей в данном случае — неплохая идея. Возможно, получится уйти от неоплат в какой-то степени из-за разницы в датах начисления зарплат и даты оплаты коммунальных услуг. Главное, чтобы не получилось, что мы «у одних заберем, чтобы другим отдать» — у всех ли зарплаты в этих числах? Знаю, что многие люди действительно жаловались на такое несоответствие дат, но сколько их конкретно с конкретно такими датами выплат зарплаты, сложно сказать. На сумме в платежных документах это никак не отразится, потому что суммы зависят не от даты оплаты, а от потребляемого ресурса», — подчеркнул Аксененко.

Депутат добавил, что к нему обращались граждане с предложением «уравнять» сроки подачи данных со счетчиков с датами оплаты коммунальных платежей, чтобы не путаться, что когда и в каком порядке делать, и чтобы не забыть об одном из этих действий. По словам Аксененко, так, к сожалению, сделать нельзя, поскольку после подачи данных со счетчиков ресурсоснабжающая организация должна произвести расчеты, а на это как раз нужно время.

Доработанный профильным комитетом Госдумы ко второму чтению законопроект предполагает изменение крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов пояснил, что новая схема оплаты услуг ЖКХ позволит избежать начисления штрафов за их несвоевременную оплату, потому что многим россиянам зарплата приходит 12 или 15-го числа.

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