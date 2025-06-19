Альфа-Банк и «Агрокомплекс «Оредеж» построят птицеводческий комплекс в Ленобласти

Альфа-Банк и «Агрокомплекс «Оредеж», входящий в группу компаний «Таврос», подписали соглашение о сотрудничестве для реализации масштабного инвестиционного проекта. Документ был подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ–2025), сообщает пресс-служба банка.

Подписи под соглашением поставили директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков и гендиректор группы «Таврос» Елена Лазаренко.

Проект предполагает строительство птицеводческого комплекса яичного направления в Ленинградской области. Соглашение включает финансирование и обмен экспертизой для реализации инициативы.

В рамках проекта в Гатчинском муниципальном округе будет построена площадка для содержания ремонтного молодняка мощностью 565,6 тыс. птицемест, а в Лужском районе — площадка для содержания промышленного поголовья птицы мощностью 1,925 млн птицемест. Общий объем производства составит 546,8 млн яиц в год.

«Мы видим большой потенциал в агропромышленном секторе Северо-Западного федерального округа и рады стать партнером проекта, способного значительно усилить продовольственную безопасность, а также придать дополнительный импульс развитию экономики региона. Помимо банковского обслуживания, Альфа-Банк готов предложить весь спектр экспертной инфраструктурной и экспертной поддержки для успешной реализации инициативы», — отметил Воейков.

Как уточнила Лазаренко, строительство нового комплекса увеличит производительность «Агрокомплекса «Оредеж» до 1 млрд яиц в год, что насытит рынок социально значимой продукцией.

«Новые инвестиции — это новые рабочие места, а также развитие отраслевой и социальной инфраструктуры. Поэтому сотрудничество с Альфа-Банком — это стратегическое партнерство, которое позволяет нам уверенно двигаться вперед», — добавила она.

Отмечается, что ввод новых производственных площадок в эксплуатацию запланирован на 2027–2028 годы. При этом объем инвестиций составит 6,97 млрд рублей.