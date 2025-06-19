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Сбер и ВАВТ начнут совместную подготовку специалистов ВЭД

Сбер и ВАВТ подготовят кадры для цифровой экономики России
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Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Сбер и Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России (ВАВТ) заключили соглашение о партнерстве на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин и ректор ВАВТ Виттория Идрисова. Партнерство направлено на создание современной образовательной экосистемы, которая объединит академические знания и практический опыт ведущего банка страны. Это позволит готовить высококвалифицированных специалистов для внешнеэкономической деятельности.

В рамках сотрудничества запланированы хакатоны и конкурсы для разработки продуктов и сервисов Сбера в сфере ВЭД. Лучшие студенты получат приглашения на стажировки в банк.

Особое внимание уделят цифровизации образования. Использование искусственного интеллекта в обучении поможет выстраивать персонализированные траектории, автоматизировать проверку знаний, анализировать успеваемость и адаптировать программы под запросы рынка.

Также стороны будут проводить совместные научно-исследовательские работы в области международной торговли, экономики и финансов, а также повышать квалификацию преподавателей академии.

«Современная экономика требует новых подходов к подготовке кадров. Наше сотрудничество с ВАВТ соединит теорию с практикой. Студенты получат доступ к лучшим стажировкам, менторской поддержке и реальным проектам. Мы внедрим цифровые инструменты, которые сделают обучение более гибким и эффективным. Вместе мы будем создавать среду, где талантливые специалисты смогут быстро расти и вносить вклад в развитие страны», — сказал Ведяхин.

По его словам, главная цель партнерства — повышение уровня образования в сфере ВЭД в России.

В свою очередь, Виттория Идрисова отметила, что сотрудничество с Сбером открывает широкие возможности для реализации образовательных, исследовательских и предпринимательских инициатив.

«Это соглашение позволяет нам не только интегрировать в образовательный процесс передовые цифровые технологии и практики, но и создавать условия для профессионального роста студентов и преподавателей», — сказала она.

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