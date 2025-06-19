Герман Греф рассказал о написанной совместно с ИИ опере «Мандрагора»

Опера «Мандрагора» — это большая коллаборация людей и искусственного интеллекта, который еще только начинает свое активное воздействие на культуру, это начало, отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

«Мандрагора» — мистическая опера, основанная на идее С.А. Рачинского и П.И. Чайковского, которую завершили композитор Петр Дранга и нейросетевая модель Сбера GigaChat. Единственный написанный Чайковским фрагмент оперы — «Хор цветов и насекомых в Иванову ночь». Полный сюжет оперы Рачинский изложил в письме к брату композитора — Модесту Чайковскому.

«Я бы сказал, что это все-таки совместное творчество большого количества людей. Я надеюсь, что нам удалось достаточно корректно реализовать те задумки, которые были не до конца реализованы Чайковским. Я с удовольствием жду возможности посмотреть сам спектакль», — отметил Герман Греф.

По словам главы Сбера, ИИ позволяет экономить большое количество времени, сосредоточиться на креативности, на самой главной функции придумывания — реализации того, что есть внутри.

«Сегодня в течение нескольких минут я получаю отчет, который потребовал бы работы группы сотрудников в течение большого количества дней. Нейросетевые модели очень быстро создают формы, набрасывают разные идеи. И на основе сделанного искусственным интеллектом люди уже творят сами, но получается это быстрее», — полагает он.

Герман Греф рассказал, что идея дописать оперу «Мандрагора» возникла, когда он вместе с композитором Петром Дрангой был в доме-музее Чайковского в одном из небольших городков России. Было решено попробовать реализовать эту идею, и когда через несколько недель проб что-то получилось, началась планомерная работа с участием дирижера, генерального директора Мариинского и Большого театров Валерия Гергиева.

В постановке оперы задействовано 170 артистов, включая большой симфонический оркестр, солистов Мариинского театра, мужские и женские хоры, миманс. Режиссер спектакля — Илья Устьянцев, художник по костюмам — Сергей Новиков, художник-сценограф — Александр Кудрявцев.