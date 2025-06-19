Первый зампред Сбера рассказал о будущем генеративного ИИ

Генеративный искусственный интеллект в ближайшем будущем станет массово доступным, как мобильная связь или телевидение. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Коммерсанту».

Он также рассказал о возможностях, которые открывают генеративный ИИ и другие цифровые технологии.

«Сегодня мы предлагаем клиентам разнообразные варианты развертывания GigaChat: в публичном или частном облаке и, конечно, непосредственно в инфраструктуре заказчика (on-premise)», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день токенизированный рубль и цифровой рубль стали концептуально близкими инструментами, хотя принципиально различаются по реализации и задачам.

Ведяхин объяснил, что цифровой рубль развивается как государственная платформа с высокой степенью стандартизации, тогда как токенизированный рубль остается инициативой участников рынка.

«При этом между различными блокчейн-решениями наблюдается низкий уровень совместимости. Мы считаем, что эти инструменты должны развиваться на платформе, предоставляющей банкам те технологические возможности, которые сегодня реализуются только через токенизированные решения, — например, программируемость, смарт-контракты», — сказал он.

По его словам, Сбер продвигается в направлении внедрения токенизации, предоставляя пользователям широкий спектр решений. Ведяхин считает ,что в России процесс токенизации должен проводиться на специализированных платформах. По его мнению, это должны быть операторы информационных систем, которые выпускают цифровые финансовые активы (ЦФА), или инвестиционные площадки, которые выпускают утилитарные цифровые права (УЦП).