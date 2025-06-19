В России разработают новые стандарты для цифровых систем предприятий

«Газпром нефть», ВТБ и РЖД разработают стандарты для создания СУР

«Газпром нефть», Банк ВТБ и «РЖД» создали попечительский совет при автономной некоммерческой организации «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») для объединения экспертизы в области разработки проекта национальных систем управления ресурсами (СУР). Договоренности компании достигли на Петербургском международном экономическом форуме.

«Разработка и внедрение национальной СУР-платформы – уникальный проект, имеющий большое значение для дальнейшего развития отечественной экономики. Россия должна обладать собственным качественным и высокотехнологичным продуктом, опережающим по своим характеристикам зарубежные аналоги», – отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Он добавил, что в создание отечественной СУР-платформы вовлечен целый пул компаний. Попечительской совет обеспечит обсуждение и выбор ключевых направлений развития российских СУР, учитывающих межотраслевые требования. Это даст возможность создать единые стандарты в области систем управления ресурсами для крупных отечественных предприятий.

«Мы уверены, что совместная работа над системой управления ресурсами позволит интегрировать лучшие практики управления логистикой и безопасностью, а также ускорит цифровую трансформацию всей транспортной системы страны», – подчеркнул генеральный директор-председатель правления «РЖД» Олег Белозеров.

Партнерское соглашение направлено на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий за счет формирования методологии создания цифровой экосистемы и унификации подходов к управлению ресурсами на национальном уровне.

«Это станет фундаментом взаимодействия между всеми участниками рынка. Видим в этом стимул для разработки и внедрения современных инструментов управления финансами и рисками на базе отечественных решений. Наше партнерство станет драйвером развития цифровой экономики России», – резюмировал президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.