В Ленинградской области будет создан комплекс по переработке отходов

Российский экологический оператор (РЭО), Альфа-Банк и Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области (УКООЛО) подписали на ПМЭФ в присутствии заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева соглашение о финансировании инвестиционного проекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В рамках cоглашения в поселке Рахья во Всеволжском районе Ленинградской области будет построен комплексный объект по утилизации отходов. Банк будет финансировать проект через покупку облигаций РЭО.

«Участие в финансировании проекта по переработке ТКО демонстрирует приверженность Альфа-Банка принципам устойчивого развития и готовность поддерживать масштабные экологические инициативы», — подчеркнул директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

По его словам, это – реальный вклад в улучшение экологической обстановки Северо-Запада страны. В РЭО отметили, что общий размер капитальных затрат на проект оценивается в 6,88 млрд рублей.

В состав комплекса войдут несколько объектов. Мощность объекта для обработки твердых коммунальных отходов составит до 300 тыс. тонн в год, компостирования – до 88,5 тыс. тонн в год, объекта захоронения неперерабатываемых отходов – 120,5 тыс. тонн в год.

«Реализация проекта обеспечит достижение целевых показателей национального проекта «Экология», в том числе, по снижению объемов полигонного захоронения отходов в два раза и достижению стопроцентного уровня их обработки», — подчеркнул председатель совета директоров УКООЛО Михаил Смирнов.

Он добавил, что строительство комплекса по переработке, утилизации и размещению отходов «Рахья» позволит Ленинградской области закрыть одну из ключевых инфраструктурных потребностей региона в сфере обращения с отходами и перейти на новый уровень экологической устойчивости. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.