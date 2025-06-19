На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленинградской области будет создан комплекс по переработке отходов

Альфа-Банк поддержит масштабную экологическую инициативу
close
Альфа-Банк

Российский экологический оператор (РЭО), Альфа-Банк и Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области (УКООЛО) подписали на ПМЭФ в присутствии заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева соглашение о финансировании инвестиционного проекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В рамках cоглашения в поселке Рахья во Всеволжском районе Ленинградской области будет построен комплексный объект по утилизации отходов. Банк будет финансировать проект через покупку облигаций РЭО.

«Участие в финансировании проекта по переработке ТКО демонстрирует приверженность Альфа-Банка принципам устойчивого развития и готовность поддерживать масштабные экологические инициативы», — подчеркнул директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

По его словам, это – реальный вклад в улучшение экологической обстановки Северо-Запада страны. В РЭО отметили, что общий размер капитальных затрат на проект оценивается в 6,88 млрд рублей.

В состав комплекса войдут несколько объектов. Мощность объекта для обработки твердых коммунальных отходов составит до 300 тыс. тонн в год, компостирования – до 88,5 тыс. тонн в год, объекта захоронения неперерабатываемых отходов – 120,5 тыс. тонн в год.

«Реализация проекта обеспечит достижение целевых показателей национального проекта «Экология», в том числе, по снижению объемов полигонного захоронения отходов в два раза и достижению стопроцентного уровня их обработки», — подчеркнул председатель совета директоров УКООЛО Михаил Смирнов.

Он добавил, что строительство комплекса по переработке, утилизации и размещению отходов «Рахья» позволит Ленинградской области закрыть одну из ключевых инфраструктурных потребностей региона в сфере обращения с отходами и перейти на новый уровень экологической устойчивости. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами