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Wildberries & Russ станет партнером Летней экономической школы

Wildberries & Russ и ВШЭ объединят усилия в сфере образования
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Арина Антонова/Фотобанк «Росконгресс»

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) подписала соглашение о партнерстве с Летней экономической школой (ЛЭШ) НИУ ВШЭ. Документ был заключен в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба РВБ.

Соглашение подписали основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким, а также ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов. Стороны договорились о развитии совместных образовательных и научно-исследовательских проектов, поддержке профессиональных кадров и сотрудничестве в рамках Летней экономической школы «I Love Economics».

В рамках партнерства Wildberries & Russ предоставит путевки в ЛЭШ десяти талантливым школьникам из разных регионов России: Пензенской, Воронежской, Московской, Иркутской, Ульяновской, Саратовской, Тамбовской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Чувашской Республики.

«Наше партнерство с Высшей школой экономики открывает новые возможности для синергии образования, науки и бизнеса. Для нас это возможность не просто делиться опытом, а предоставить студентам ВШЭ реальную базу для их исследований и идей – доступ к нашим платформам, данным, технологиям и экспертам. Уверена, что практика на реальных проектах, где можно проверить теорию и сразу увидеть результат, – лучший способ подготовить востребованных специалистов», — отметила Ким.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов подчеркнул важность сотрудничества с индустриальными лидерами страны.

«В лице Wildberries & Russ мы видим не только ведущий отечественный маркетплейс, лидера российской электронной торговли, но и развитую экосистему сервисов, в том числе образовательных. Уверены, что подписанное сегодня соглашение даст новый импульс нашему сотрудничеству», — сказал он.

По его мнению, студенты получат бесценный практический опыт через доступ к реальным задачам и данным компании. Партнерство также позволит разрабатывать образовательные программы, соответствующие современным требованиям рынка.

Соглашение предусматривает запуск совместных образовательных программ, стажировок для студентов НИУ ВШЭ в компании, проведение научно-образовательных мероприятий и организацию исследований.

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