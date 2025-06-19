«Аэрофлот» повысит уровень защиты данных своих клиентов, партнеров и систем

«Аэрофлот» подписал на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности с компанией по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Цифровая трансформация компании продолжается, и информационная безопасность играет в ней ключевую роль. Цель нашего сотрудничества — повысить уровень защиты данных клиентов и партнеров, а также обеспечить бесперебойную и безопасную работу всех систем», — отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич.

Компании планируют общими усилиями реализовывать проекты в сфере кибербезопасности на базе решений с использованием технологий искусственного интеллекта, а также развивать технологическое партнерство. В частности, регулярно обмениваться данными об актуальных киберугрозах и расширить области использования ИИ-технологий для защиты от кибератак и мошеннических действий.

«Чтобы оставаться на шаг впереди киберугроз, компаниям критически важно использовать ИИ в превентивной защите — по нашей оценке, это позволяет выявлять и нейтрализовать угрозы в среднем на 40% быстрее. Поэтому одно из приоритетных направлений нашей работы — развитие ИИ в технологиях кибербезопасности», — подчеркнул директор группы компаний BI.ZONE Дмитрий Самарцев.

В «Аэрофлоте» ожидают, что сотрудничество с новым партнером позволит вывести уровень кибербезопасности авиаперевозчика на новый уровень. Также будут надежно защищены все цифровые сервисы компании.