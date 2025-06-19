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Альфа-Банк и «Росхим» будут развивать градообразующие предприятия

Альфа-Банк предоставит финансирование для реализации проектов «Росхима»
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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк и «Росхим» заключили соглашение, в рамках которого стороны будут сотрудничать в направлениях проектного финансирования, а также корпоративного и транзакционного бизнеса, сообщает пресс-служба банка.

Документ на полях ПМЭФ подписали директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков и первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Росхим» Юрий Поляков.

Также в рамках соглашения Альфа-Банк предоставит финансирование для реализации ключевых проектов группы «Росхим».

В сфере проектного финансирования стороны договорились о предоставлении кредитов для реализации проектов градообразующих предприятий под управлением «Росхима» в регионах.

«Надеемся, что наше сотрудничество будет способствовать развитию предприятий в управленческом контуре «Росхима», которые имеют большое значение для региональных экономик и экономики страны в целом», — сказал Воейков.

По словам Полякова, стратегическое партнерство станет важным импульсом для развития градообразующих предприятий.

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ПМЭФ – 2025
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