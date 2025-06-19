МТС, «Аэрофлот» и Сбер заключили трехстороннее соглашение в области технологий

МТС, «Аэрофлот» и Сбер заключили трехстороннее технологическое партнерство на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Документ подписали гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, президент ГК «Экосистема МТС» Ровшан Алиев и председатель правления, президент Сбера Герман Греф.

Соглашение закрепляет за МТС и Сбером статус стратегических партнеров «Аэрофлота» в области цифровой трансформации авиакомпании. Стороны договорились создать общую команду экспертов для обмена опытом и технологиями. При этом партнерство направлено на внедрение программных продуктов и сервисов, управление клиентской лояльностью, маркетинговыми коммуникациями, а также повышение осведомленности сотрудников, пассажиров и партнеров о возможностях новых технологий.

«Ключевая цель нашей цифровой трансформации — продолжать курс на клиентоцентричность, адекватно отвечать на вызовы новой реальности и удовлетворять потребность крупнейшего авиаперевозчика России в современных, отказоустойчивых и эффективных ИТ-решениях», — подчеркнул Александровский.

По его словам, соглашение позволит создать востребованные цифровые продукты, которые смогут использовать другие участники транспортной отрасли России.

«МТС, как технологический лидер и крупнейший оператор связи, видит большие перспективы в том, чтобы стать партнером «Аэрофлота» в проектах по его цифровой трансформации. Разработки МТС уже приносят колоссальную пользу компании и ее партнерам», — отметил Алиев.

Он добавил, что использование цифровых продуктов только в клиентской поддержке снижает нагрузку на центры обслуживания на 60%. Также он назвал перспективным автоматизацию документооборота и систем оповещения пассажиров.

«В 2024 году группа «Аэрофлот» перевезла 55 млн пассажиров. Поэтому повышение качества и скорости обслуживания клиентов авиакомпании — на решение этих задач и будет направлена наша совместная работа — не останется незамеченным», — сказал Греф.

По его мнению, технологии, поддерживающие и дополняющие когнитивные функции человека, становятся драйвером развития компаний и целых отраслей.