«Ингосстрах» и VK подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Документ подписали первый заместитель гендиректора «Ингосстраха» Иван Матвеев и вице-президент по В2В-коммерции и операционному управлению VK Элина Исагулова. Соглашение предусматривает обмен успешным опытом и масштабирование лучших практик для повышения удобства работы с онлайн-сервисами.

«Ингосстрах» – это не только надежный страховщик, но и передовая цифровая компания. Мы активно внедряем инновации, чтобы наши клиенты могли получать страховую защиту быстро и просто – в любом месте и в любое время», — отметил Матвеев.

По его словам, объединение цифровой экспертизы «Ингосстраха» с технологиями VK позволит создавать новые решения, которые сделают страховые и финансовые продукты доступнее и удобнее для россиян.

Элина Исагулова подчеркнула важность внедрения современных цифровых решений для крупных компаний.

«Для такой крупной компании, как «Ингосстрах», важно внедрение современных цифровых решений, которые обеспечат скорость и эффективность как внутренних процессов, так и взаимодействия с клиентами», — сказала она.

По ее мнению, технологии VK и экспертиза «Ингосстраха» помогут масштабировать лучшие практики для повышения комфорта клиентов и оптимизации работы сотрудников компании.

Отмечается, что сотрудничество направлено на укрепление технологического лидерства обеих компаний на российском рынке.