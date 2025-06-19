РЖД и ВТБ подписали соглашение о переводе зарплатного проекта на новую платформу

РЖД переведет зарплатный проект на платформу ВТБ на базе отечественного ПО

РЖД и ВТБ подписали соглашение на ПМЭФ, в рамках которого железнодорожная компания перейдет на новую платформу электронного документооборота в зарплатном проекте.

В банке отметили, что система «ВТБ Бизнес-Онлайн» позволяет оптимизировать бизнес-процессы, а также повысить скорость и безопасность обмена документами между компаниями.

По словам первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой, банк последовательно развивает цифровые сервисы, создавая инфраструктуру по принципам технологического суверенитета и импортозамещения.

«Наша платформа обеспечивает максимальную безопасность финансовых операций и защиту персональных данных в соответствии с российскими нормативными требованиями», — сказала она.

Также первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов отметил, что сотрудничество с ВТБ позволит повысить эффективность бизнес-процессов компании.

«Мы уверены, что соглашение станет новой ступенью в развитии и внедрении технологичных сервисов и услуг, укрепляя партнерские отношения между нашими компаниями», — сказал он.