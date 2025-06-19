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Wildberries & Russ и РКФР расширят торговые связи между Кыргызстаном и Россией

Wildberries & Russ и РКФР займутся развитием электронной коммерции
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GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Объединенная компания Wildberries & Russ и Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) заключили соглашение о стратегическом партнерстве в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба компании РВБ.

Документ подписали председатель правления РКФР Артем Новиков и главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян. Соглашение предусматривает развитие электронной коммерции, поддержку предпринимателей и укрепление торговых связей между Кыргызстаном и Россией.

Стороны будут сотрудничать в поддержке малого и среднего предпринимательства Кыргызской Республики, создавать условия для масштабирования местного бизнеса с использованием инструментов РВБ, а также совместно участвовать в проектах по развитию трансграничной электронной коммерции и соответствующей инфраструктуры.

«Инвестиции в инфраструктуру позволят оптимизировать логистику, сократить сроки доставки и снизить издержки для поставщиков, а современные цифровые решения упростят трансграничную торговлю и в целом будут работать на благо онлайн-коммерции в Кыргызстане. Мы рады, что наш партнер РКФР готов поддержать такие инициативы через инструменты проектного финансирования и идти совместно с нами в развитие e-commerce в Кыргызстане», — отметил Мирзоян.

В рамках соглашения РВБ планирует реализовать программы по поддержке женского предпринимательства. Так, партнерство упростит доступ к финансированию, обучению и программам развития компетенций для женщин-предпринимателей.

Новиков назвал соглашение стратегическим шагом для экономики Кыргызстана.

«Мы не просто говорим о цифровизации и росте экспорта, мы создаем для этого реальный, работающий инструмент. Теперь проекты, которые получают финансирование от РКФР, получают и прямой доступ к одной из крупнейших цифровых торговых платформ. Это открывает для наших производителей, от малого бизнеса до крупных предприятий, путь на рынки стран ЕАЭС», — сказал он.

Соглашение заключено в рамках реализации стратегии РКФР на 2023–2027 годы, направленной на модернизацию экономики, развитие интеграционных процессов в ЕАЭС и поддержку приоритетных направлений бизнеса.

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