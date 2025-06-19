Беглов сравнил скорость реализации ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» с эпохой Петра Великого

Благодаря президенту России Владимиру Путину мегапроект ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» реализуется со скоростью и размахом эпохи Петра Великого, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках сессии «Высокоскоростное движение – точки роста экономики будущего» на ПМЭФ.

Он отметил, что значение ВСМ невозможно переоценить.

«Это очень важный проект, который реализуется по решению президента. Это демонстрация сложения сил, прежде всего технических и финансовых, региональных и привлеченных. Мегапроект ВСМ говорит об устойчивости развития экономики нашей страны», — сказал он.

Беглов добавил, что ВСМ даст Санкт-Петербургу новые туристические потоки и повысит скорость доставки пассажиров и грузов.

«Президент России восстановил историческую справедливость в отношении Великого Новгорода. Она была нарушена при строительстве Николаевской железной дороги, которая обошла Новгород стороной. А для Петербурга очень важна прямая, быстрая и надежная связь с новгородской землей», — сказал он.

Беглов подчеркнул, что ВСМ позволит жителям Новгородской области добираться до Санкт-Петербурга за 30 минут.

По словам губернатора, также ВСМ открывает новые возможности в сфере культуры.

«Фактически мы объединяемся с Новгородской областью в одну агломерацию, соединяя промышленные, технические и научные компетенции, и сможем еще эффективнее работать на благо России как единое целое», — заключил Беглов.

Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт также принял участие в сессии. Он отметил, что пилотная трасса ВСМ между двумя российскими столицами пройдет по территории шести регионов.

«Магистраль – это прежде всего скорость. От Москвы до Петербурга всего 2 часа 15 минут. В новую современную социальную жизнь будут вовлечены жители многих областей. Будет развиваться туризм, малый и средний бизнес», — сказал он.

В сессии также приняли участие генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов.